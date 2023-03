Ski alpin: Pinturault retrouve le podium mais tombe sur Odermatt à Kranjska Gora

Solide sur le premier tracé (5e temps), "Pintu" a été excellent sur le second (2e temps), dessiné par un entraîneur français.

Pour Pinturault, cette course marque une étape importante vers un retour au premier plan. Il n'avait plus connu le podium en géant sur le circuit mondial depuis janvier 2022 et dix courses, la pire série de sa carrière.

Le Français, qui n'est plus en lice pour aucun trophée de fin de saison, a annoncé que sa carrière prendrait un nouveau tournant l'hiver prochain avec davantage de courses de vitesse (descente, super-G) et l'abandon a priori du slalom.

- L'évidence Odermatt -

Lors de la première manche du podium, le Suisse Marco Odermatt a affirmé un peu plus son statut de roi, conforme à ses titres de champion olympique et champion du monde de la discipline.

"Odi" a signé une 10e victoire cet hier, la 21e de sa carrière en Coupe du monde, soit autant que son renommé compatriote Didier Cuche, à seulement 25 ans.

Le Suisse a déjà éteint tout suspense et va remporter un deuxième gros globe de cristal consécutif. Il en sera mathématiquement assuré dimanche, à l'issue d'un second géant en Slovénie, où son dauphin norvégien Aleksander Aamodt Kilde ne s'est pas rendu.