Thibault Philippaerts et Thibeau Spits en finale des jeunes cavaliers

Quatre des neuf combinaisons présentes au barrage ont signé un parcours sans faute. En selle sur Pompidou, un hongre de huit ans, Philippaerts a devancé de plus de deux secondes et demie Spits associé à Calvino II. Le Finlandais Jone Illi a pris la troisième place avec Celtas Quillian. Evelyne Putters s'est également qualifiée pour le barrage avec Eye of the Tiger: son temps a été le plus proche de celui de Philippaerts, mais elle a terminé cinquième à cause d'une faute de saut. Anthony Philippaerts et Orchidee ont été moins bien lotis. Avec 12 points de pénalités, le duo a terminé 18e sur 20 finalistes.

L'année dernière, Philippaerts et Spits faisaient encore partie de l'équipe belge des Jeunes Cavaliers, qui a remporté l'or aux Championnats d'Europe. En individuel, Spits avait décroché le titre européen et Philippaerts avait pris la deuxième place. Les deux jeunes talents ont sauté pour la première fois à Aix-la-Chapelle.