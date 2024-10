Thibeau Spits 7e du Grand Prix GCT de Rabat

Associé à Rokfeller, l'Espagnol Eduardo Alvarez Aznar a été le plus rapide avec 48 centièmes d'avance sur la Suédoise Malin Baryard-Johnsson en duo avec Indiana et 1 seconde 14 sur l'Allemande Janne Friederike Meyer-Zimmermann en selle sur Messi. Ces deux cavaliers montaient un cheval warmblood belge.

Avec Ermitage Kalone, Gilles Thomas a été l'un des cavaliers les plus rapides de l'épreuve de base, mais le champion de Belgique a commis une erreur et s'est classé 9e. Ayant écopé de quatre points de pénalité, Abdel Saïd (Bonne Amie) a terminé 19e et Niels Bruynseels (Origi) 20e. Olivier Philippaerts (Legend of Love), Pieter Devos (Casual) et Wilm Vermeir (IQ) ont abandonné.