Thomas Bach : "Avec Paris, nous entrons dans une nouvelle ère"

À un an de l'ouverture de Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach a fait le point pour la presse internationale. L'événement, organisé en visioconférence, s'est tenu au lendemain du séminaire de quatre jours qui a réuni les chefs de mission de près de 200 pays.

Bach, 69 ans, fêtera le 10 septembre ses dix ans à la tête du mouvement olympique. Il a été réélu pour un second mandat qui s'achèvera en 2025.

Pour la première fois, une totale parité homme-femme sera respectée dans les compétitions lors de ces Jeux durables, dont l'énergie fournie est 100% renouvelable, des Jeux urbains au cœur de cité à l'instar de la cérémonie d'ouverture, sur la Seine, qui sera suivie par des centaines de milliers de spectateurs.

"Nous sommes confiants que dans un an nous pourrons réussir notre mission, unifier le monde autour de nos valeurs et les athlètes dans des compétitions pacifiques", a encore souligné le successeur de Jacques Rogge.

Thomas Bach a ensuite répondu aux questions et celles liées à la Russie ont été les plus nombreuses. La décision définitive sur la présence des athlètes individuels neutres ayant un passeport russe ou bélarusse ne sera pas prise prochainement. "Avant les Jeux", s'est-il contenté de dire. Il s'est réjoui que la position du CIO en la matière était soutenue par la majorité des dirigeants du monde entier. La question de la présence des athlètes transgenre féminins est laissée aux fédérations internationales qui doivent consulter experts et scientifiques.