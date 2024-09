Thomas Pieters 11e après la première journée à Chicago

Pieters, qui a débuté sur le 9e trou, a réussi un eagle au 14e trou, avant de signer un bogey, un birdie et un autre bogey entre les trous 2 et 5. Avec son score de 69, il accuse un retard de sept coups sur l'Américain Brooks Koepka, quintuple vainqueur de tournois majeurs, qui compte également cinq victoires sur le LIV Golf Tour, dont deux cette saison.

Pieters et les Américains Peter Uihlein, Matthew Wolff et Bubba Watson forment ensemble l'équipe des RangeGoats. Ils ont terminé la première journée à la septième place ex aequo. Au classement provisoire, ils comptent dix coups de retard sur l'équipe Cruchers GC, composée de Paul Casey, Anirban Lahiri et des Américains Bryson DeChambeau et Charles Howell III.