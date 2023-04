Thomas Pieters 23e en individuel et vainqueur par équipe à Singapour

Thomas Pieters a remporté le classement par équipe avec les RangeGoats au tournoi de golf LIV Invitational de Singapour qui offre 25 millions de dollars de prix. Avec ses coéquipiers américains Talor Gooch, Bubba Watson et Harold Varner III, l'Anversois de 31 ans a réalisé un score final de 37 sous le par sur le terrain de golf de Sentosa. L'équipe Fireballs, composée des Espagnols Sergio Garcia et Eugenio Chacara et des Mexicains Abraham Ancer et Carlos Ortiz, a terminé deuxième à trois coups.