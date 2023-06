Thomas Pieters 56e après la 1re journée, Rickie Fowler et Xander Schauffele en tête

Pieters, qui commençait sur la deuxième moitié du parcours, a réussi un birdie et un bogey lors de ses neuf premiers trous. La suite a été plus compliquée, avec trois bogeys, pour seulement deux birdies.

Le joueur de 31 ans, actif sur le LIV Tour, pointe au 56e rang à neuf coups du duo de tête formé par Rickie Fowler et Xander Schauffele. Ils devancent de deux coups les Américains Wyndham Clark et Dustin Johnson, vainqueur en 2016. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, vainqueur en 2011, et l'Américain Brian Harman suivent à trois coups des leaders.