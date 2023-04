Thomas Pieters commence l'Open d'Orlando à la 14e place

L'Anversois, 31 ans, a bouclé le premier tour sur le parcours de l'Orange County National avec six birdies, un bogey et un double bogey. Pieters compte six coups de plus que le Colombien Sebastian Munoz, seul en tête. L'Anglais Richard Bland est deuxième à un coup.

Au classement par équipes, Pieters et ses partenaires du Range Goats GC Harold Varner III, Talor Gooch et Bubba Watson sont quatrièmes.