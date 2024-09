Thomas Pieters termine 11e à Chicago, l'Espagnol Jon Rahm s'impose

L'Espagnol Jon Rahm s'est imposé avec un score de 199. L'ancien numéro un mondial a devancé de trois coups son compatriote Sergio Garcia et le Chilien Joaquin Niemann. Pour Rahm, il s'agit de sa deuxième victoire sur le LIV Tour, après avoir remporté le LIV Golf UK en juillet.

Dans le classement par équipes, RangeGoats GC, avec Pieters et ses coéquipiers américains Peter Uihlein, Matthew Wolff et Bubba Watson, a terminé cinquième avec un score final de neuf sous le par. La victoire est revenue à Cruchers GC, composé de l'Indien Anirban Lahiri, de l'Anglais Paul Casey et des Américains Bryson DeChambeau et Charles Howell III, avec un score de quatorze sous le par.