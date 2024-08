Tim Brys, 4e en skiff aux JO: "Époustouflant, c'est le maximum que je pouvais faire"

Cinquième en deux de couple poids légers à Tokyo 2020 avec Niels Van Zandweghe, Tim Brys avait choisi de passer chez les "lourds" et en solo sur le skiff, devant consentir beaucoup d'efforts pour rester sous les 70 kg. En skiff, les rameurs dépassent les 2m00 et ont une puissance physique impressionnante. "C'est incroyable quand on voit contre qui je rame. J'ai juste mes 82 kg et mon mètre 90, je concède 25 kgs aux meilleurs".

Cela ne l'a pas empêché de clôturer sa semaine par une 4e place en finale A. "En plus l'ambiance était fantastique. En fait, j'ai ramé pour le public. C'était très différent de Tokyo où notre 5e place était sans doute la juste place, mais dans notre tête, on espérait mieux. Ici, je ne pouvais vraiment pas faire mieux."