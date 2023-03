Tim Brys distance la concurrence sur la Tête de rivière de Seneffe

Brys, 30 ans, 5e des JO de Tokyo en deux de couple poids légers, passé entre-temps dans la catégorie des poids lourds, a parcouru les 6 km courus en contre-la-montre en 22:59. Il a devancé de 20 secondes un autre Gantois, Ruben Claeys (23:19), et de 21 secondes le poids léger ostendais Marlon Colpaert (23:20). Suivent ensuite en une dizaine de secondes la plupart des autres candidats à la formation des équipages ambitionnant une qualification olympique, avec Boris Taeldeman (4e), Ward Lemmelijn (5e), Aaron Andries (6e), Tristan Vandenbussche (8e) et Gaston Mercier (9e). Les deux champions d'Europe espoirs du deux de couple poids légers Savin Rodenburg et Mil Blommaert sont respectivement 11e et 12e.

Chez les dames, la Gantoise Mazarine Guilbert s'est montrée la plus rapide, en 25:49, devançant de plus d'1 minute Caitlin Govaert (26:54) et la Bruxelloise Eloïse Joris (26:57).

Quelque 10 Belgian Sharks partiront fin mars en stage à Varèse, dans le nord de l'Italie, avant de participer dans la foulée au Memorial D'Aloja, la 1ère régate internationale de la saison, à Piedeluco (30 mars-2 avril). Les Championnats de Belgique (22-23 avril), auxquels tous les candidats olympiques participeront en skiff, permettront ensuite au coach fédéral Axel Müller de fixer ses choix quant à la composition des équipages internationaux.