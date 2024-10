Tom Boon, auteur des quatre buts contre Banbridge, envoie le Léopold en huitièmes

Le Léopold a ouvert le score sur son quatrième pc, via Tom Boon, à la 26e minute, mais a vu les champions d'Irlande revenir quelques secondes avant la mi-temps, sur une même phase transformée par Philip Brown (30e). Le Stick d'Or a été inarrêtable en seconde période, convertissant deux autres pc (33e et 45e). Brown a relancé le suspense dans le 4e et dernier quart-temps (48e, pc), mais Boon à nouveau a rassuré ses équipiers en fin de rencontre sur un but de plein jeu (56e).

Samedi, le Waterloo Ducks, finaliste malheureux du dernier championnat de Belgique, affrontera Surbiton. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en 8es de finale de la compétition en 2019, à Eindhoven, lorsque le Watducks avait décroché le toujours seul sacre EHL de l'histoire du hockey belge. En cas de victoire face aux vice-champions anglais, les joueurs de Jean Willems seraient alors opposés dimanche aux Anglais de Wimbledon ou aux Écossais de Western Wildcats.