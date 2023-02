Tom Brady ne commentera pas le prochain Super Bowl et deviendra consultant en 2024

Tom Brady le joueur le plus titré de l'histoire du football américain, qui a mis fin à sa carrière le 1er février à l'âge de 45 ans, a annoncé lundi qu'il ne commenterait pas le Super Bowl dimanche prochain entre Philadelphie et Kansas City.

Le lauréat de 7 Super Bowl avec New England et Tampa Bay avait déjà fait savoir en mai 2022 qu'il deviendrait l'analyste principal du football américain (NFL) auprès de la chaîne télévisée Fox. Il a signé un contrat de dix ans pour un montant de 375 millions de dollars, soit le contrat le plus lucratif dans le monde de la télévision. Mais le GOAT (Greatest Of All Time/le meilleur de tous les temps) de son sport entend se préparer pour aborder sa nouvelle carrière et ne prendra ses nouvelles fonctions qu'à l'automne 2024.

"Je veux être excellent dans ce que je fais, et cela prend toujours du temps, de la réflexion, de l'apprentissage, de la progression et de l'évolution" a déclaré Brady lors de l'émission "The Herd avec Colin Cowherd". "J'ai tellement de gens sur qui je peux compter et qui me soutiennent dans ce monde, aussi. Ce sera une excellente occasion pour moi de prendre du temps [pour me préparer] à mon travail de présentateur de Fox, mais aussi de rattraper d'autres parties de ma vie qui ont besoin de temps et d'énergie."