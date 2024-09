Top 14: "C'est jouissif" de jouer dans la ligne d'attaque de l'UBB, savoure Depoortere

R: "Il fallait passer à autre chose. La saison dernière est finie, c'est du passé, on en a tiré des enseignements, des points à améliorer. Une nouvelle commence avec des nouveaux joueurs qu'on a bien intégrés. La préparation a été plus facile car on avait tous les internationaux à part Tama (Ben Tameifuna) et (Tevita) Tatafu. Le plan de jeu a été imprégné par tout le monde, on l'a vu sur les deux matches amicaux et face au Stade français. On va essayer de refaire la même saison en la finissant mieux."

Q: Le Stade Français, que vous avez battu en demi-finales la saison dernière (22-20), est pourtant réputé pour sa défense...

R: "On se doutait qu'il allait revenir revanchard car perdre de deux points une demi-finale, ça reste en travers de la gorge. On a ressenti cette rage de venir nous battre à domicile mais on ne s'est pas mis de pression. On voulait envoyer un message, c'est chose faite. On a proposé du beau jeu, d'autant plus à Chaban où c'est extraordinaire de jouer."

Q: Quel sentiment avez-vous quand vous évoluez dans cette ligne de trois-quarts ?

R: "C'est jouissif. On a une belle équipe, on est une belle bande de copains, on s'entend tous très bien. Ca part de là et ça se ressent sur le terrain. On a un plan de jeu qui fait qu'on se sent à l'aise. Noel (McNamara, entraîneur des arrières) nous a beaucoup apporté et ça devient plus facile avec les joueurs que l'on a."