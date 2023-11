Top 14: La Rochelle renverse l'UBB pour vraiment lancer sa saison

Mais un match se joue en deux actes et le second a rappelé qu'on avait affaire à deux ambitieux capables de faire vivre le ballon et briller, de provoquer son destin avec ses armes du moment.

Faute d'avoir définitivement mis KO leurs hôtes, les hommes de Yannick Bru se sont encore fait punir en encaissant un 17-0 rédhibitoire, sauvant le bonus défensif grâce... à l'échec de Hugo Reus sur sa dernière pénalité.

Les Maritimes, même dépourvus pour encore quelques semaines de Will Skelton et Grégory Alldritt, ont fait montre de davantage de puissance que leurs visiteurs, notamment au centre du terrain dans le sillage de Jonathan Danty et Levani Botia même si Tevita Tatafu a bien rivalisé.