Top 14: Le Racing remet la marche avant contre Vannes

Le Racing a directement répondu par Vinaya Habosi, intenable ce samedi après-midi, en trouvant un trou de souris dans la défense vannetaise pour aplatir (7-7, 15e).

Malgré un essai refusé en début de match (6e) pour un écran au départ de l'action, et une certaine nervosité qui s'est traduite par une chistera manquée dans ses 22 mètres et sa passe en-avant devant l'en-but adverse, le demi de mêlée du Racing 92, Nolann Le Garrec -- né à Vannes et dont le père Goulven est l'entraîneur-adjoint du RCV --, a fait le travail face aux perches pour maintenir son équipe à flot (10-10, 34e).

Patient et bien inspiré, Vannes a repris la main sur la sirène, grâce à son talonneur Cyril Blanchard en force (17-10, 40e+1).