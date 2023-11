Top 14: Melvyn Jaminet à Toulon pour se relancer

Barré par Thomas Ramos à Toulouse et en équipe de France, l'arrière Melvyn Jaminet va retourner à Toulon, où il avait débuté le rugby, à la recherche de plus de temps de jeu après une saison difficile en Haute-Garonne.

A 24 ans, l'arrière international (19 sélections) quitte donc le Stade toulousain un peu plus d'un an après son arrivée en provenance de Perpignan.

"C'est avec une très grande satisfaction que nous accueillons à Toulon, un enfant du pays, qui a su par son talent, son abnégation et sa force de travail, enrichir son bagage technique lors de ces passages dans nos clubs voisins, puis à Perpignan et à Toulouse", s'est félicité Bernard Lemaître, président du RCT dans un communiqué.

Absent jusqu'à la fin de la saison, il a remporté son premier Bouclier de Brennus depuis les tribunes du Stade de France avant de décider, après le Mondial-2023, de faire ses valises après seulement dix-neuf matches disputés avec Toulouse, toutes compétitions confondues.

Rien ne laissait pourtant présager ce départ prématuré quand Jaminet a quitté l'USAP à l'été 2022, pour rejoindre l'armada toulousaine pour trois ans, tant il avait marqué les esprits en Catalogne.

Après un passage par le rugby amateur, l'arrière a rejoint le centre de formation de l'USAP en 2017, puis joué son premier match avec les Catalans en février 2020, quelques semaines avant l'arrêt du championnat de Pro D2 à cause de la pandémie de Covid-19.

La saison suivante, il s'est installé comme titulaire avec l'USAP, inscrivant près de 300 points en vingt-six rencontres et a grandement contribué à la remontée en Top 14 du club catalan.

Cette saison prodigieuse à l'USAP est venue lui ouvrir les portes du XV de France: avant même d'avoir disputé ses premières minutes au sein de l'élite, "l'ovni" Jaminet est appelé par Fabien Galthié pour la tournée estivale des Bleus en Australie.

"Down Under", avec une équipe largement remaniée, Jaminet surmonte une cagade fatale en toute fin de son premier test match pour imposer sa patte et devenir le titulaire du maillot du N.15 et du rôle de buteur.

Titulaire lors de la première victoire des Bleus face aux All Blacks depuis 2009, en novembre 2021, Jaminet est indiscutable à l'arrière pendant le Tournoi des six nations 2022, terminé par le premier Grand Chelem français depuis 2010.

- Relégué avec les Bleus -

Mais l'ancien Perpignanais a progressivement perdu sa place en Bleu comme en Rouge et Noir, se contentant de 129 minutes lors du Mondial-2023, pour une seule titularisation.

En revenant à Toulon en cours de saison, Jaminet ambitionne de retrouver une place de titulaire et d'enchaîner les matches avant le Tournoi des six nations que la France débutera le 2 février face à l'Irlande.

Dans le Var, le natif de Hyères va retrouver un club et une région qu'il connaît bien pour y avoir touché ses premiers ballons à l'âge de sept ans, lorsqu'il a intégré l'école de rugby du RCT au côté de son frère ainé Kylian, qui évolue aujourd'hui à Nevers (Pro D2).

L'arrière intègrera le groupe toulonnais "à compter du 27 novembre", a précisé son nouveau club, et pourrait débuter sous ses nouvelles couleurs début décembre avec l'intention de reprendre une progression fulgurante ralentie à Toulouse.