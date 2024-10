Toumani Camara n'a pas froid aux yeux et annonce viser "le play-in ou les playoffs"

La NBA se colorera à nouveau d'un peu de noir-jaune-rouge cette saison, avec l'arrivée du rookie Ajay Mitchell dans l'Oklahoma mais aussi et surtout le retour de Toumani Camara. Pour sa deuxième année dans la ligue nord-américaine de basket, le championnat le plus relevé au monde, le Bruxellois annonce la couleur au niveau collectif et vise "le play-in ou les playoffs" avec les Portland Trail Blazers.

Toumani Camara a hâte de commencer la saison et pense que 'Rip City' pourrait "surprendre beaucoup de gens. Nous avons beaucoup progressé en tant qu'équipe, acquis plus d'expérience. La connexion sur et en dehors du terrain s'améliore tous les jours: la confiance mutuelle, le partage de la balle et les efforts collectifs sont naturels. Je pense que nous allons pouvoir gagner beaucoup plus de matchs que l'année passée."

Le Bruxellois ne tremble pas à l'heure d'annoncer les ambitions collectives: "être dans les play-in ou les playoffs. Nous voulons gagner 60% de nos matchs, et cela ne me paraît pas inaccessible. Notre défense n'a pas vraiment de points faibles, et je suis très impatient que nous nous montrions en tant qu'équipe."