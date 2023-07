Toumani Camara s'impose avec Phoenix Suns en Summer League

Toumani Camara a joué 32 minutes pour aligner un 4/5 à 2pts, 0/3 à 3 pts et 3/8 aux lancers, bon pour 11 unités, 3 rebonds, 3 assists, 2 interceptions, ainsi que six pertes de balle et cinq fautes personnelles.

L'ailier bruxellois, 23 ans, avait inscrit 20 points (pour 8 rebonds) lors de son premier match contre Milwaukee samedi (75-84).