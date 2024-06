Triple saut: Hugues Fabrice Zango, du doctorat aux Jeux olympiques

Champion du monde du triple saut et docteur en génie électrique, Hugues Fabrice Zango allie l'excellence dans le sport et dans la recherche mais n'a qu'un seul but: devenir le premier athlète burkinabè à gagner l'or olympique, à Paris.

Rien ne semble pouvoir arrêter la folle ascension de Hugues Fabrice Zango, que ce soit vers l'Olympe ou la réussite universitaire. L'athlète de 30 ans est déjà entré dans l'histoire de son pays en lui rapportant sa première médaille olympique, le bronze aux Jeux de Tokyo en 2021. Cette année-là, il avait aussi établi un nouveau record du monde en salle en sautant à 18,07 m à Aubière, près de Clermont.