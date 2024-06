Trois joueuses en tête de l'US Open avant le dernier tour

L'Australienne Minjee Lee, l'Américaine Andrea Lee et la Thaïlandaise Wichanee Meechai se partagent la tête de l'US Open de golf féminin, deuxième Majeur de la saison, au terme du troisième et avant-dernier tour samedi à Lancaster.

Meechai, seule en tête après le deuxième tour, a réalisé un tour en 69 coups, un sous le par, avec trois birdies et deux bogeys. Minjee Lee et Andrea Lee en ont profité pour rejoindre la Thaïlandaise en tête avant le dernier tour dimanche. L'Australienne a bouclé le parcours en 66 coups, quatre sous le par, avec trois birdies, un eagle et un bogey tandis que l'Américaine a inscrit cinq birdies et deux bogeys sur sa carte pour un total de 67 coups, trois sous le par.

Les trois joueuses comptent chacune 205 coups, cinq sous le par, après les trois premiers tours. La Japonaise Hinako Shibuno est leur plus proche poursuivante, à deux coups du trio de tête.