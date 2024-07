Un duo belge peu ordinaire portera la flamme olympique le 13 juillet

Rosie et Eric, deux Belges originaires de la région du Centre, participeront au relais de la flamme olympique le 13 juillet sur les routes de l'Aube. Ils ont été choisis pour le message qu'ils véhiculent et le symbole d'inclusion que ce relais représente.

Rosie, 12 ans, est une jeune fille atteinte du syndrome de Schwartz-Jumpel, une maladie génétique qui se manifeste par la contraction presque permanente des muscles. Malgré une mobilité réduite, Rosie se bat pour se faire une place dans le sport. Elle pratique la danse, le tennis de table et, installée dans un fauteuil de course, elle prend part à différents joggings comme les 20 km de Bruxelles.

Pour relever ces défis, Rosie a pu compter sur les conseils d'Eric. Il est éducateur et met tout en œuvre pour rendre le milieu sportif plus inclusif et faire en sorte que chacun puisse pratiquer une discipline. Son expertise est d'ailleurs reconnue par des instances telles que les Special Olympics et le Comité olympique et interfédéral belge (COIB).