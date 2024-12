Un mari dévoué, suivi médical, bonne humeur: les secrets d'Hilde Dosogne après avoir couru 366 marathons en 2024

Hilde Dosogne a réussi un véritable exploit. La Belge a couru 366 marathons en un an seulement. Pour y parvenir, elle a su s'entourer et faire preuve d'une grande résistance mentale.

Elle l'a fait et elle peut désormais célébrer et se reposer: Hilde Dosogne a battu un record du monde en courant 366 marathons en un an seulement. La coureuse belge, spécialiste des courses de très longues distances, s'est donnée à fond pendant toute l'année 2024 pour courir un marathon chaque jour.

Ce mercredi, vers 12h, elle est arrivée au bout de son dernier parcours. Une démonstration de résilience mentale de la part de notre compatriote, qui a tenu bon malgré les défis physiques. "Je l'ai pris au jour le jour", raconte-t-elle, interrogée par Romain Mayez. "Tous les jours j'ai dit que j'y allais, peu important comment je me sentais ou quel temps il faisait. La seule raison de s'arrêter, c'était d'avoir une blessure", précise ensuite la coureuse.