Un nouveau duel fratricide entre Nele et Tinne Gilis en finale en Nouvelle-Zélande

Nele et Tinne Gilis se retrouveront en finale de l'Open de Nouvelle-Zélande de squash, tournoi du PSA World Tour labellisé 'silver' et doté de 77.500 dollars. Les deux sœurs, 1re et 2e tête de série, ont remporté leur demi-finale respective samedi à Tauranga et s'aligneront dimanche à 01h00 (heure belge) pour se disputer le trophée.