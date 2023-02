Un premier titre LPGA pour l'Américaine Lilia Vu, 25 ans, victorieuse en Thaïlande

Sur les greens du Pattaya Old Course à Chonburi, Lilia Vu a rendu une 4e et dernière carte de 64, avec huit birdies et un sans-faute, pour effectuer une spectaculaire remontée de la 4e à la première place alors qu'elle naviguait à six coups de la Thaïlandaise Natthakritta Vongtaveelap en tête samedi à 18 trous de la fin.

Natthakritta Vongtaveelap, malgré un dernier parcours en 71 coups, un sous le par avec sept birdies, mais quatre bogeys et un double bogey, doit se contenter de la 2e place avec un total de 267 à un coup de Lilia Vu qui finit à 22 sous le par.

L'Américaine ne comptait jusqu'ici que trois succès à son palmarès sur le Symetra Tour, le deuxième niveau des circuits de golf aux Etats-Unis, en 2021. L'an dernier, elle avait cependant figuré à cinq reprises dans le top 5 d'un tournoi LPGA.

- Classement final après le 4e tour (par 72):

1. Lilia Vu (USA) 266=66-70-66-64 -22 2. Natthakritta Vongtaveelap (Tha) 267=67-65-64-71