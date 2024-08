"Une récompense pour tout le dressage en Belgique", selon le team manager Jeroen van Lent

Avec un total de 215.714%, la Belgique s'est hissée dans le top 5 avec, dans l'ordre de passage, Domien Michiels (Intermezzo), Larissa Pauluis (Flambeau) et Flore de Winne (Flynn). Un résultat que Jeroen Van Lent savoure rendant hommage à tous ceux qui ont oeuvré derrière le projet. "C'est une récompense pour tout le dressage en Belgique."

"C'est une fameuse expérience", a ajouté le team manager. "Rien que le fait d'être aux Jeux, parce que la manière dont on s'est qualifié à Riesenbeck, c'était déjà particulier. Notre émotion aujourd'hui ne fait que le confirmer. On a travaillé dur pour ça depuis des années déjà. Je ne peux que féliciter mon cavalier et mes amazones parce que réussir leur meilleure prestation dans de telles circonstances, c'est fantastique. Le top 10 était l'objectif le premier jour pour accéder à la finale et de là tenter d'entrer dans le top 8. Cinquième en devançant un pays comme la Suède, et en plus avec un moins bon résultat, chapeau. L'équipe peut être fière de son travail. Notre dernière combinaison (Flore de Winne, qui réussi un record personnel) doit entrer en piste avec tout la pression, mais elle preste très bien. Je suis super content, c'est une récompense pour l'ensemble de ceux qui ont travaillé derrière ce projet et pour l'ensemble du dressage en Belgique. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore derrière des jeunes chevaux. Je suis très confiant pour l'avenir. Mais pour l'instant, tout le monde est euphorique et on va profiter du moment".