Valentine Dumont contente de ses JO: "de bonnes courses, de bons temps et une demi-finale"

"C'est sûr que j'aurais voulu nager un peu plus vite que ce matin, mais ce sont des conditions exceptionnelles qu'on ne connait jamais", a commenté Valentine Dumont en zone mixte, après, à nouveau, son 2e temps en carrière sur cette distance. "Cette demi-finale, c'est une super expérience et je m'en souviendrai toujours. Au début de ma course, j'étais assez bien. Après j'ai peut-être manqué un peu d'énergie à la fin."

A l'issue de ses trois courses dans le bassin parisien, avec une 12e place sur 400m et une 13e sur 200m, Valentine Dumont était "contente d'avoir pu vivre une telle expérience. J'ai fait des bons chronos, je me suis rapproché de mes meilleurs temps, j'ai pu nager une demi-finale. En 400m, je savais qu'une finale était impossible, mais sur 200m, je suis content d'avoir été en demi-finales dans une ambiance exceptionnelle avec les gradins remplis comme ça."