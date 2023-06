Vervoort qualifié pour les quarts avec les Lions 3x3 : "La médaille reste l'objectif"

Thibaut Vervoort, meilleur marqueur avec 10 points pour les Belges lors de la victoire 21-14, est soulagé. "Nous pouvons passer les quarts de finale. Si nous gagnons, nous avons deux chances de médaille. C'est quelque chose d'énorme", a-t-il déclaré après le match à la Cracovia Arena.

Les Lions n'ont pas eu de chance jeudi avec la sortie sur blessure rapide d'Augustijnen contre la Slovénie. "C'était difficile de se remettre dedans. On a littéralement perdu Caspar dans les premières secondes", raconte Vervoort. "Mais aujourd'hui, tout le monde était vraiment présent et cela s'est traduit au niveau du score. Les deux points sont rentrés facilement et ça demande donc moins d'énergie. Hier, on a eu plus de mal au tir comme face à la Lettonie, et donc il faut compenser cela et tout est plus difficile physiquement."