Victime d'une gêne à l'ischio, Marine Jehaes ne disputera pas le relais 4x100m

"J'ai préféré ne pas prendre de risques et céder ma place car je n'ai pas les capacités pour faire mieux que les autres", a expliqué la Belge de 21 ans mardi au village olympique. "Je n'ai pas du tout envie de prendre de risques, surtout après une saison compliquée. Je n'ai pas pu participer aux championnats d'Europe à cause d'une fracture de stress au tibia", a expliqué la troisième Belge la plus rapide de la saison avec un chrono de 11.37 réalisé le 19 juillet à Albi.

"C'est un peu une année sans pour moi mais j'ai vraiment des objectifs individuels l'an prochain. Les relais c'est bien mais l'individuel, c'est encore autre chose. J'aurais évidemment voulu courir mais être présente à Paris avec les autres, c'est un énorme accomplissement et j'en suis très fière", a ajouté Jehaes, qui veut désormais se tourner vers les JO de Los Angeles après avoir goûté à l'ambiance parisienne.