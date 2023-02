Visé et les Kembit Lions font la mauvaise affaire de la 19e journée

Cinq des six rencontres de la 19 journée de la phase classique du championnat de la Bene-League de handball se disputaient samedi. La lutte pour le Final Four a été relancée à trois journées de la fin après les défaites des Kembit Lions et du HC Visé.

Le leader Bocholt n'a eu aucune peine à s'imposer face à Eupen, les Limbourgeois ont renvoyé les germanophones sur un 47-19 éloquent (mi-temps 22-13). Autre score fleuve de la soirée celui réalisé par le Sporting Pelt face à la lanterne rouge HC Atomix 49-22 (m-t 23-9). Les choses par contre ne se sont pas bien déroulées pour Visé battu à domicile par Aalsmeer 27-30 (m-t 16-17). Les Visétois très peu à leur affaire, ont quasi toujours couru après le score dans une partie dont ils ont perdu le fil dans le dernier quart d'heure. Dans les deux dernières rencontres de la soirée les Red Rag Tachos ont subi la loi de Bevo HC 20-29 dans l'autre partie surprise à Zwartemeer où Hurry Hup a battu les Kembit Lions second au classement 33-27.

Les quatre premiers sont qualifiés pour le Final Four.A trois journées du terme de la compétition seul Bocholt est certain d'être un des quatre. Si la probabilité d'y participer est haute pour Aalsmeer et les Lions, cinq équipes luttent encore pour le dernier siège disponible. Les trois dernières journées seront donc très disputées.

Le classement s'établit comme suit, en tenant compte que Lions, Aalsmeer, Hubo et Volendam ont joué un match de moins: 1. Bocholt 36 Pts 2. Lions 29, 3. Aalsmeer 28, 4. Visé et Pelt 24, 6. Hurry Up 23, 7. Hubo et Volendam 20, 9. Bevo 10, 10. Eupen 8, 11. Tachos 2 et 12. Atomix 0.