Vital Heynen, coach de l'Allemagne, vise les quarts, mais tire une sonnette d'alarme

Le mentor belge s'est cependant dit inquiet du rythme imposé aux volleyeuses cette année. "On en demande trop aux meilleures joueuses du monde", a prévenu Vital Heynen. "Les compétitions se suivent sans interruption, mais elles ont aussi besoin de repos. Après la Ligue des Nations (de mai à juillet), il y a ce championnat d'Europe puis les tournois de qualifications olympiques (du 16 au 24 septembre), soit trois gros rendez-vous en quatre mois. Et après ça, elles retournent dans leurs clubs et n'auront pas de vacances non plus."

Les joueuses allemandes n'ont eu que 14 jours pour récupérer après la Ligue des Nations. Vital Heynen préférant écourter la préparation. "Nous répétons le schéma qui avait fonctionné avant la Ligue des Nations", a justifié le coach belge.