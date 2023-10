XV de France: Lucu titulaire contre l'Italie, Marchand trop juste

"Julien était sur une phase de montée en puissance. Il est resté avec nous sur les soins. On a profité de ces deux jours pour monter en intensité et essayer d'introduire la notion de rugby. On avait un objectif qu'on n'a pas atteint, on a préféré ne pas prendre de risque", a expliqué le manageur santé des Bleus, Bruno Boussagol.

"On avait prévu de le mettre sur l'entraînement de la semaine, on a préféré repousser. On sait que ces lésions sur les ischios, ce sont des lésions qui sont délicates à traiter et donc on a préféré repousser sa reprise (...). On avait évoqué entre quatre et six semaines, on est dans la quatrième semaine (...) On va avancer prudemment. Ça peut durer encore 15 jours", a-t-il poursuivi.

Pour Lucu, ce serait la sixième titularisation en 18 sélections chez les Bleus, avec lesquels il n'a jamais perdu.