XV de France: perdre en Irlande "nous a fait du bien", assure Flament

R: "Ce n'était pas un match facile à aborder, on sortait d'un très grand match en Angleterre, on n'avait plus notre destin entre nos mains. Il fallait trouver d'autres leviers de motivation. On a parfois été très dominants, parfois très dominés. (...) Le challenge d'être à fond tous les matches, pendant cinq matches, c'est très dur. On l'a vécu l'année dernière, c'était génial mais on se rend compte que ce n'est pas facile à faire chaque année. On a mis un peu de temps à entrer dans le Tournoi. Si on avait joué l'Irlande plus tard, est-ce qu'on aurait fait un meilleur résultat? Je ne sais pas. On a eu du mal à être très constants."

Q: Durant ce Tournoi, votre jeu a été pas mal critiqué...

R: "Ce qui manquait surtout, c'est l'implication. On n'était pas encore bien réveillés. On peut parler de la notion tactique, physique... mais, la réalité, c'est qu'on n'avait pas encore 'switché', on n'était pas encore entrés dans la compétition. Faire un match accroché contre l'Italie, perdre en Irlande, ça nous a remis un peu à notre place et on s'est rappelés que rien n'est acquis. Ça nous a fait du bien pour la suite."