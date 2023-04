Avec une 101e victoire en carrière, Jeffrey Herlings égale le record de Stefan Everts

Jeffrey Herlings, 28 ans, avait renoué avec le succès en Sardaigne le 27 mars, lui qui n'avait plus gagné depuis le Grand Prix d'Italie à Mantoue en novembre 2021. Il est cinq fois champion du monde, deux fois en MXGP et trois fois en MX2.

Stefan Everts, aujourd'hui 50 ans, est six fois champions du monde dans la catégorie reine en 2001 et 2002 en 500cc et en 2003, 2004, 2005 et 2006 en MXGP. Il faut ajouter à son palmarès quatre autres titres de champion du monde, décrochés en 125cc (1991) et 250cc (1995, 1996 et 1997).

Stefan Everts a été élu cinq fois Sportif belge de l'année en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2006, (seul Eddy Merckx a fait mieux avec six trophées) et a reçu en 2003 le Trophée national du Mérite Sportif. Il est le fils de Harry Everts, quadruple champion du monde, et père de Liam Everts, 18 ans, qui dispute cette saison une première saison complète en MX2.