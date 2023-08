Barry Baltus 8e des qualifications du GP de Grande-Bretagne à Silverstone

Après des essais libres disputés sur le sec vendredi, les conditions étaient humides ce samedi à Silverstone pour les qualifications. Devant passer par la Q1, Barry Baltus a su profiter des conditions délicates pour faire partie des quatre premiers et se qualifier ainsi en Q2. Une deuxième partie de séance que le Namurois avait si bien débuté qu'il a été un temps en pole provisoire. Mais une chute à six minutes de la fin de la séance l'a forcé à rentrer aux stands pour de bon et de se contenter d'une huitième place sur la grille. C'est l'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) qui a signé le meilleur temps, s'offrant ainsi une deuxième pole cette saison.

Le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne Moto2 sera donné dimanche à 15h30, heure belge.