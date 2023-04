Binder remporte le sprint en Espagne, Bezzecchi reste en tête du championnat

Jorge Martin (Ducati-Pramac), a longtemps mis la pression sur Bagnaia sans parvenir à le doubler et a terminé quatrième, devant le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF) et le vétéran espagnol Daniel Pedrosa (KTM).

Fabio Quartararo (Yamaha), parti en 16e position, a terminé 12e et voit l'écart se creuser avec ses concurrents au championnat du monde.

La course avait été interrompue dès le premier tour après un accident provoqué par Franco Morbidelli (Yamaha), qui avait entraîné dans sa chute l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et les Espagnols Alex Marquez (Ducati-Gresini) et Augusto Fernandez (KTM-GasGas). Les quatre pilotes, indemnes, avaient toutefois pu prendre le second départ.