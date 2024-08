Adam Yates remporte la neuvième étape en solitaire à Grenade, Ben O'Connor reste en rouge

Les coureurs avaient un deuxième rendez-vous avec l'Alto de Hazallanas dimanche. Yates, qui a décidé de partir en solitaire dans cette dernière ascension du jour, s'est imposé au sommet avec une large avance de plus de deux minutes sur l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), son plus proche poursuivant.

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) accompagné de plusieurs coureurs a pris part à la première échappée durant une grande partie de la course. Il a cependant été lâché, comme Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), lors de l'ascension du Puerto de El Purche (1re cat. 8,9 km à 7,7%). A 57 kilomètres de l'arrivée, en pleine montée de l'Alto de Hazallanas (1re cat. 7,1km à 9,6%), van Aert a été rattrapé par le peloton.

Yates a conservé une belle avance sur son opposant dans la descente et s'est imposé en solitaire dans les rues de Grenade au bout des 178,5 km de cette 9e étape.

Lundi, les coureurs profiteront d'une première journée de repos avant de reprendre les routes espagnoles pour une nouvelle étape de montagne longue de 160 km entre Ponteareas et Baiona. Quatre ascensions sont répertoriées pour cette 10e étape: Alto de Fonfria (2e cat. 15,4 km à 4,2%), Alto de Vilachan (3e cat. 6,3 km à 5,5%), Alto de Mabia (2e cat. 6km à 5,7%) et Alto de Mougas (Are cat. 9,9 km à 6%).