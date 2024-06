Alec Segaert plutôt satisfait, Rune Herregodts très déçu à Binche

Pointés, avec Tim Wellens, parmi les favoris du championnat de Belgique de contre-la-montre, jeudi à Binche, Alex Segaert (Lotto-Dstny) et Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) n'ont pu faire face à la puissance et à l'expérience de leur aîné d'UAE Team Emirates, champion de Belgique sur la Grand-Place de la Cité du Gille.

Rune Herregodts, récent vainqueur du ZLM Tour, s'était classé 3e du championnat de Belgique en 2023. Alec Segaert, double champion d'Europe de la spécialité chez les espoirs, avait terminé 2e en 2023 derrière Wout van Aert. Les deux coureurs, respectivement 3e et 5e du récent contre-montre du Tour de Belgique à Beringen, ont gardé leurs places de l'an dernier derrière l'indétrônable Wellens.

"Je décroche une nouvelle médaille d'argent, c'est toujours un peu dommage d'être si près de la victoire, surtout quand l'écart avec le vainqueur est petit", a expliqué Alec Segaert. "Mais je dois être satisfait et je ne regrette rien car je ne pouvais pas rouler plus vite jeudi et Tim Wellens était le plus fort. J'ai tout donné sur le parcours difficile, avec de longues lignes droites dans la deuxième partie, des virages après lesquels il fallait toujours relancer pour reprendre de la vitesse."