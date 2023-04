Alejandro Valverde va effectuer son comeback à 42 ans comme coureur de gravel

Alejandro Valverde a mis un terme à sa très belle carrière sur route en 2022 après plus de vingt ans dans le peloton et 133 victoires dont le championnat du monde, Liège-Bastogne-Liège à 4 reprises et la Flèche Wallonne à 5 occasions et la Vuelta. L'Espagnol va effectuer son retour à la compétition à 42 ans au sein de l''équipe Movistar de cyclisme sur gravel (chemins de terre) dont la création a été annoncée mardi.