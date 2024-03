Aleksandr Vlasov s'impose à domicile : "C'est mon terrain d'entraînement"

"Je suis très heureux de gagner ici", a déclaré Vlasov qui s'est imposé avec 8 secondes d'avance sur Evenepoel, 2e, et son leader le Slovène Primoz Roglic. "C'est une course WorldTour, l'une des plus prestigieuses, mais c'est surtout mon terrain d'entraînement. Je connais ces routes. Les conditions étaient difficiles. Il pleuvait, il faisait froid, j'étais gelé dans les deux derniers kilomètres".

Vlasov a profité du ralentissement qui a suivi l'attaque du champion de Belgique Remco Evenepoel. "Je ne suis pas vraiment dans la bataille pour la victoire finale et j'ai senti que je pouvais essayer quelque chose aujourd'hui. Nous avons attendu avec l'équipe pour voir comment les choses se passaient dans la dernière montée. C'est là que j'ai trouvé un bon moment et que j'ai décidé d'attaquer".