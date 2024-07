Arnaud De Lie: "Campenaerts mérite sa victoire, il a fait tellement pour moi et l'équipe"

"Il avait fait tellement pour moi et pour l'équipe", a souligné De Lie. "C'est vraiment incroyable, je n'ai pas d'autres mots. On le sait qu'il est combatif, il a été le combatif du Tour l'an passé. Sa combativité a été récompensée par une victoire au Tour. C'est un mec qui mérite sa victoire. Il fait tellement du bien au vélo, il est vraiment humain. C'est exceptionnel."

Campenaerts s'est imposé dans un sprint à trois devant le Français Mattéo Vercher (TotalEnergies) et le Polonais Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers). "Personne ne sait à quel point il est rapide", a indiqué De Lie. "Victor est très rapide. On pense que c'est juste un mec qui sait rouler. J'ai vu le sprint, il reste bien calé dans la roue de Kwiatkowski et puis il le mange au sprint."