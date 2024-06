Arnaud De Lie et Maxim Van Gils mèneront la sélection de Lotto Dstny

De Lie, 22 ans, découvrira le Tour de France avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules. Le 'Taureau de Lescheret' a battu Jasper Philipsen et Jordi Meeus dans un sprint royal dimanche à Zottegem et sera au départ samedi à Florence avec le plein de confiance et "sans pression".

"C'est sa première participation et nous ne plaçons pas d'attentes autour de lui. Il est là pour apprendre et prendre de l'expérience. Il y aura évidemment des étapes qui lui conviennent et il pourra tenter sa chance dans les sprints mais ce n'est pas un must", a assuré Kurt Van de Wouwer, directeur sportif de Lotto Dstny, cité dans le communiqué.