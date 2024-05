Arnaud De Lie remporte la 58e édition à Charleroi

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté la 58e édition du Circuit de Wallonie cycliste (1.1) courue jeudi sur 183,9 km entre Charleroi et Marcinelle. De Lie a devancé le Français Axel Zingle (Cofidis) et le Britannique Matthew Brennan (Visma-Lease a bike).

L'échappée matinale du Circuit de Wallonie s'est rapidement concrétisée avec les Italiens Mirko Bozzola et Samuele Privitera, Gianni Marchand et le Danois Christian Lindquist. L'avantage des hommes de tête a été contrôlé par le peloton autour des deux minutes.

De Lie a décroché la 21e victoire de sa carrière, la troisième cette saison après la Famenne Ardenne Classic et Tro-Bro-Léon. Devenu le premier coureur wallon à s'imposer dans le Circuit de Wallonie dans sa version professionnelle, il a succédé au palmarès à Jordi Meeus qui s'était imposé en 2023 devant Lionel Taminiaux et Timo Kielich.

L'avantage des hommes tête à lentement fondu pour tomber sous la minute à 80 kilomètres du but. Le regroupement général s'est opéré à 60 kilomètres de l'arrivée. Le peloton était groupé au premier passage de la ligne d'arrivée, à 32 kilomètres du but. Le premier circuit local, pimenté par deux bosses, a vu trois coureurs se porter à l'avant: le Français Baptiste Vadic, le Néerlandais Loe van Belle et Gerben Kuypers. Le trio a été récupéré par le peloton.

Les dernières tentatives d'échappées dans le circuit local ont toutes été vaines et le sprint massif dans la longue ligne droite en faux plat montant à Mont-sur-Marchienne a été inévitable. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) a émergé en force devant Axel Zingle et Matthew Brennan.