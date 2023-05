Astana confirme la participation de Mark Cavendish

Malgré son abandon pour cause de maladie dès le deuxième jour du Tour de Romandie la semaine dernière, Mark Cavendish prendra le départ du Tour d'Italie samedi. Son équipe Astana Qazaqstan a confirmé lundi la participation du sprinter britannique .

Cavendish, 37 ans, a déjà remporté 16 étapes du Tour d'Italie au cours de sa carrière, mais il devra cette fois-ci se passer d'un véritable train pour l'emmener. Le "Manx Express" prendra le départ de son 22e grand Tour et de son 7e Giro. Astana Qazaqstan alignera par ailleurs l'Espagnol Luis Leon Sanchez, le grimpeur américain Joe Dombrowski, le Kazakhstanais Vadim Pronskiy et les Italiens Simone Velasco, Samuele Battistella, Gianni Moscon et Christian Scaroni lors du prochain Tour d'Italie.

Le Giro débute samedi à Fossacesia Marina par un contre-la-montre individuel de 19,6 km et se termine le dimanche 28 mai dans la capitale italienne, Rome.