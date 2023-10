Bert Van Lerberghe prolonge chez Soudal Quick-Step jusqu'en 2025

Plutôt équipier que leader, le Courtraisien n'a encore remporté aucune course professionnelle dans sa carrière, mais il compte plusieurs places d'honneur, dont une 4e à la Nokere Koerse 2022, une 2e au GP Criquielion 2014 et une 7e sur le Circuit Het Nieuwsblad 2018.

"C'est comme une famille", a commenté Van Lerberghe à propos de son équipe. "Je connais mon rôle comme équipier et je veux faire autant que je peux dans les classiques et dans les sprints pour Tim. Nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Je pense qu'il a en partie rejoint l'équipe à cause de moi, et il serait bizarre que je m'en aille alors qu'il est là, maintenant. Nous avons confiance l'un envers l'autre, et une relation dans les courses comme hors du monde du vélo."