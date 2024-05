Brandon McNulty conserve son titre de champion des Etats-Unis du contre-la-montre

Brandon McNulty a conservé son titre de champion des Etats-Unis du contre-la-montre mercredi. Le coureur d'UAE Team Emirates s'est montré le plus rapide sur le parcours de 33,7 km à Charleston.

McNulty, 26 ans, décroche la 13e victoire de sa carrière, la 6e en 2024. Cette saison, il s'est imposé notamment lors des chronos du Tour des Emirats arabes unis et de Romandie.

McNulty a signé un temps de 37:42. Il a devancé de 58 secondes Tyler Stites (Project Echelon Racing) et de 1:02 Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

Chez les dames, la spécialiste du triathlon Taylor Knibb créé la surprise en s'imposant en 41:55. Elle a devancé de 11 secondes Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale) et de 50 secondes Amber Neben, 49 ans et quadruple lauréate de l'épreuve entre 2012 et 2019.

Knibb, 26 ans, s'offre un premier succès dans une épreuve de cyclisme sur route. Elle succède à Chloé Dygert, la championne du monde de la discipline, absente cette année.