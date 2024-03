Brandon McNulty devant Maxim Van Gils au sprint

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 33e édition du Grand Prix Miguel Indurain cycliste (1.Pro) long de 198,1 km et couru autour d'Estella, samedi en Espagne.

Les Espagnols Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Mikel Azparren (Q36.5), Javier Serrano (Polti Kometa), José Maria Garcia (Illes Balears Arabay), l'Allemand Louis Leidert (Lidl-Trek), le Néerlandais Jentse Bol (Burgos-BH) et le Danois Julius Johansen (Sabgal/Anicolor) ont formé l'échappée du jour. Ils ont pris jusqu'à 6 minutes d'avance.

L'Américain a devancé au terme d'un sprint à deux Maxim Van Gils (Lotto Dstny). La 3e place est revenue deux secondes plus tard au Britannique Oscar Onley (dsl-firmenich PostNL). Stef Cras (TotalEnergies) a pris la 8e place à 16 secondes.

Les derniers échappés ont été repris à 30 km du but. Une nouvelle course pouvait débuter alors que la pluie avait fait son apparition. Les attaques se sont succédé sans parvenir à forcer la décision.

Jusqu'à ce que Brandon McNulty, 25 ans, ne passe seul à l'attaque à 9 km de l'arrivée. Il ne put toutefois résister au retour de Maxim Van Gils qui l'a décroché dans les derniers mètres de l'ultime et raide dernière montée, l'Alto Ibarra, située à deux kilomètres de la ligne d'arrivée.

Dans la descente, sur une route humide, l'Américain a bouché le trou avant de lancer le sprint et d'aller enlever sa 4e victoire de l'année après le Tour de la Communauté de Valence, et une étape, et le contre-la-montre par équipes du Tour des Émirats arabes unis. Il a aussi terminé 3e de Paris-Nice.