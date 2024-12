Il fera 6 courses en quelques semaines: voici le programme de Wout van Aert en cyclocross

L'Anversois, 30 ans, va surtout profiter de la saison dans les labourés pour préparer sa saison sur route. Son programme passera par Mol le 23 décembre en Superprestige, Loenhout le 27 décembre (Exact Cross), Gullegem le 4 janvier en Superprestige, Dendermonde le 5 janvier, Benidorm le 19 janvier, et Maasmechelen le 25 janvier. Ces trois dernières courses comptant pour la Coupe du monde.

"Le cyclocross reste mon premier amour, c'est pourquoi j'apprécie d'y revenir chaque hiver", a commenté Wout van Aert dans le communiqué de son équipe. "Cet hiver, nous avons opté pour un calendrier compact de six courses qui s'intègrent bien dans mon plan d'entraînement. Ce sera une saison de cyclocross que j'aborde uniquement par amour pour le sport, mais avec des ambitions modestes. Après ma chute à la Vuelta et ma blessure au genou, il est essentiel de tirer le meilleur parti du temps dont je dispose pour me préparer à la saison sur route. Quelques courses de cyclocross s'intègrent bien dans ce plan, mais le calendrier est délibérément plus limité que les années précédentes."