"Cette victoire signifie tout pour moi", s'émeut Richard Carapaz après son succès

Déjà vainqueur d'étape sur le Giro et sur la Vuelta, Richard Carapaz a décroché son premier succès sur le Tour de France mercredi, à l'occasion de la 18e étape. Le champion olympique, qui court pour EF Education-EasyPost, est également devenu le premier Équatorien à lever les bras sur la Grande Boucle. "Je suis fier d'être ici et de représenter toute l'Amérique latine de la meilleure façon possible. Cette victoire signifie tout pour moi", s'est félicité Carapaz auprès de l'organisation après l'étape.

Richard Carapaz s'est montré très offensif depuis le grand départ de Florence. "J'ai essayé depuis le début du Tour. L'objectif était de gagner une étape. Au classement général, nous étions loin derrière, mais l'espoir d'une victoire d'étape demeurait. La journée d'aujourd'hui a été très difficile, avec de nombreuses attaques, mais à la fin un grand groupe s'est formé et j'ai pu m'en détacher au bon moment. Je connaissais bien le final car je l'avais étudié à l'avance avec la direction de l'équipe."

Carapaz a également remporté trois étapes sur le Tour d'Italie et trois sur le Tour d'Espagne. "Mais le Tour de France est la course des meilleurs coureurs du monde et la plus grande course du calendrier. Chaque équipe se présente au départ avec sa meilleure sélection. C'est un moment dont je me souviendrai toujours."