Ceylin del Carmen Alvarado signe une deuxième victoire en deux jours à Termonde

La Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado a remporté la course élites dames de la manche de Coupe du monde de cyclocross de Termonde dimanche. Elle a devancé sa compatriote Lucinda Brand, qui faisait sa rentrée dans les labourés, la Britannique Zoé Backstedt et Marion Norbert Riberolle, 4e et première Belge.

Au terme des six tours de course, Alvarado s'est imposée en solitaire avec 37 secondes d'avance sur Brand, 1:35 sur Backstedt et 2:01 sur Norbert Riberolle pour signer sa deuxième victoire en deux jours après son succès sur la manche du Superprestige de Niel. Elle avait aussi remporté la manche du Superprestige de Ruddervoorde.

"Je pense que cela fait deux ans que je n'ai plus gagné deux fois sur le même week-end", a déclaré Alvarado après la course. "Ma condition est évidemment très bonne, meilleure que ce que j'espérais. Cela s'est bien passé aujourd'hui (dimanche, ndlr.) surtout après une course difficile à Niel samedi. Je savais que je devais rouler à mon propre rythme. Lucinda est partie très vite et j'ai pu la rattraper et j'ai continué à pousser sur les pédales. Elle a fini par craquer et j'ai pu filer seule."

Alvarado termine donc pour la 8e fois sur le podium pour son 8e cross de la saison. "Je sors de deux années difficiles. J'ai retrouvé le plaisir et tout se déroule comme je le souhaite. Mon travail est récompensé".